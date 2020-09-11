В МОЗ попередили, що якщо після святкування Дня міста в Одесі зросте кількість випадків коронавірусу, то правоохоронці можуть відкрити кримінальні справи. Раніше подібні погрози озвучував глава МОЗ Максим Степанов.

Відповідну заяву озвучив заступник глави МОЗ і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. До теми Багатотисячне святкування Дня міста в Одесі: Степанов розлючений і обіцяє покарати – відео Якщо буде позитивна динамікам захворювання після завершення інкубаційного періоду з моменту дня святкування, це може привести до певних кримінальних справ,

– попередив Ляшко. Зверніть увагу! Станом на 11 вересня в Одеській області підтвердили 9 157 випадків коронавірусу. За останню добу COVID-19 виявили у рекордних 283 людей. 142 особи, на жаль, померли від недуги. Що відомо про святкування Дня міста в Одесі Тисячі людей зібралися ввечері, 2 вересня, на Потьомкінських сходах на концерт, який відбувся з нагоди Дня міста. Його урочисто відкрив мер міста Геннадій Труханов.

Люди прийшли на концерт, незважаючи на карантинні обмеження. За попередньою інформацією, тут зібралося близько 50 тисяч осіб. Більшість з них не дотримувались соціальної дистанції, а захисні маски майже ніхто не одягав.

На сцені, встановленій біля Потьомкінських сходів, виступили популярні виконавці, зокрема: Jerry Heil, Потап і Макс Барських. Святкування завершилось яскравим феєрверком.

Глава МОЗ Максим Степанов різко засудив проведення масових заходів в Одесі. Він назвав таку поведінку безвідповідальною і обіцяв "відреагувати". Максим Степанов звинуватив у всьому передвиборчі забаганки влади міста. В Одесі попри карантин гучно відсвяткували День міста: відео