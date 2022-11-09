В Україні розпочався сезон грипу: де стався перший спалах

В Україні зафіксували перші випадки грипу. У львівських лабораторіях підтвердили циркуляцію вірусу типу А.

Перший спалах грипу в Україні

У лабораторії Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України дослідили 110 зразків, узятих від хворих, і 40 з них виявилися позитивними. Про це повідомила генеральна директорка Центру, головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко-Іванченко.

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Ще минулого тижня лікарі почали говорити, що швидкі тести на грип дають позитивні результати. У нас з’явилася можливість перевірити зразки методом ПЛР. Зі 110 проб 40 виявилися позитивними. Виявили віруси грипу типу А,

– зазначила епідеміологиня.

За даними Центру громадського здоров’я, в Україні цього епідсезону циркулюватимуть такі штами грипу:

• вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

• вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

• вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

• вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Як захистити себе від грипу

Найкращий спосіб профілактики грипу – вакцинація. Вона належить до рекомендованих, тому людина має сама купити вакцину. В аптеках є чотирикомпонентна вакцина "ДжіСіФлю", її вартість приблизно 300 гривень. Вакцинуватися придбаною вакциною можна у поліклініці. Наразі вакцина "Ваксігрип" закінчилася, але планують завезти ще одну партію.

Найбільш вразливими до грипу є

До групи ризику належать: