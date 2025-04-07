Звʼязок розуму та тіла: голодування може змінити імунну систему через реакцію мозку

Реакцію імунної системи можна змінити, вводячи мозок в оману – такі висновки зробили науковці з Манчестерського університету. Їхнє дослідження здатне кардинально змінити уявлення про те, як імунітет реагує на процеси, пов’язані з голодуванням.

Експерименти на лабораторних мишах показали, що гіпоталамус відіграє ключову роль в адаптації імунної системи до голодування, використовуючи спеціалізовані нейрони, що відповідають за відчуття голоду, повідомляє 24 Канал з посилання на Science Immunology.

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Нове дослідження голодування

Цікаво, що для активації змін в імунних клітинах достатньо, щоб мозок лише сприймав сигнал голоду, а фактична відсутність їжі не є обов’язковою. Ці дані ставлять під сумнів усталену теорію про те, що відповідь імунної системи на голодування визначається виключно браком поживних речовин.

Дослідники змогли штучно активувати певні нейрони мозку у мишей, які зазвичай сигналізують про низький рівень енергії. Це змусило тварин відчувати голод навіть після нещодавнього приймання їжі. Вчені помітили швидку переструктуризацію імунних клітин у крові, включаючи різке скорочення числа запальних моноцитів. Імунна система почала діяти так, ніби миші справді голодували.

Запалення, яке є захисною реакцією імунітету на патогени, може перетворюватись на загрозу для організму, якщо його механізми починають працювати неправильно, провокуючи тяжкі захворювання.

Важливість відкриття

Таким чином, це відкриття може відіграти важливу роль у розробці нових підходів до лікування запальних захворювань та синдрому виснаження, який спостерігається при раку, коли вага втрачається навіть при нормальному харчуванні.

Наші сприйняття глибоко впливають на стан організму. Дослідження демонструє, наскільки важливий мозок у регулюванні імунної системи. Однак якщо сприйняття мозку піддається зовнішнім або внутрішнім змінам, ці процеси можуть дати збій, що знову підкреслює сильний взаємозв'язок розуму та тіла,

– розповів керівник дослідження, доктор Джузеппе Д'Агостіно.

Крім того, дослідження допомагають пояснити, чому запалення часто супроводжує ожиріння, а також чому люди, що недоїдають частіше мають інфекції.