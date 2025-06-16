Дослідники з Інституту дослідження метаболізму імені Макса Планка (Німеччина) зробили важливе відкриття: існує прямий зв’язок між нюхом і ділянкою мозку, яка здатна пригнічувати відчуття голоду, пише 24 Канал з посилання на

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Виявилося, що особлива група нейронів у медіальній перегородці мозку активується, коли людина вдихає аромат їжі – і це може стати ключем до розуміння причин переїдання та ожиріння.

Вплив запахів на відчуття ситості

За допомогою сучасного сканування мозку науковці з’ясували: коли миша вдихає запах їжі, у неї активується унікальна група нервових клітин, що напряму з’єднана з нюховою цибулиною – центром розпізнавання запахів. У результаті мозок швидко отримує сигнал про ситість, навіть якщо їжа ще не потрапила до шлунка.

Однак такий "стартовий" ефект нетривалий: варто миші почати їсти, як активність цих нейронів різко знижується, і відчуття ситості зникає. За словами першої авторки роботи Дженіс Булк, цей механізм дозволяє диким мишам швидко харчуватися й рідше ставати здобиччю хижаків.

Цікаво, що у мишей із зайвою вагою описаний нейронний ланцюг не активується при вдиханні запахів їжі. Вони не відчувають ситості й споживають стільки ж, незалежно від наявності запахів навколо. Автори дослідження нагадують: раніше вже було доведено, що ожиріння негативно впливає на роботу нюхової системи, а тепер з’ясувалося, що порушується й передача сигналів до ділянок мозку, які відповідають за контроль апетиту.

Значення відкриття для людей

Вчені підкреслюють, що подібна група нейронів існує і в людини. Деякі роботи вже показали: певні запахи перед їжею можуть знижувати почуття голоду у здорових людей, але у тих, хто має надмірну вагу, цей ефект проявляється значно слабше.

Можливо, саме цим пояснюється, чому запах готової їжі зменшує апетит. Відкриття німецьких науковців обіцяє цілком нові підходи до профілактики та лікування переїдання.