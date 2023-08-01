Як краще спати: голяка чи в піжамі

Деякі люди кажуть, що сон без одягу може покращити здоров'я та самопочуття: 28% французів повідомляють, що лягають спати голими. А може, краще в піжамі?

Користь сну без одягу

Ключова відмінність між оголеним сном і в піжамі – температура тіла. Сон підпорядковується циркадним ритмам: саме вони циклічно перемикають режими нагрівання та охолодження. Протягом ночі температура тіла постійно змінюється: спочатку тіло охолоджується, але в останній фазі сну, навпаки, нагрівається. Чим довше триває цей цикл, тим краще людина висипається.

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Оптимальна температура в приміщенні для сну – від 15 до 19 градусів за Цельсієм. Сон без одягу дозволяє тілу довше залишатися прохолодним та подовжити фазу глибокого сну. Але є і мінус: гола шкіра сприйнятливіша до перепаду температури і вологості в кімнаті. Тому, якщо наважитеся перейти на сон голяка, переконайтеся, що в кімнаті комфортна температура, а на ліжку є ковдра, якою можна закутатися.

Перегрівання вночі може вплинути на стан шкіри: люди, яким вночі спекотно в ліжку, більше пітніють. Через це можуть з'явитися та посилитися шкірні захворювання.

Крім того, сон без одягу знижує ризик дріжджових інфекцій у жінок. Щільно прилегла спідня білизна може затримувати тепло і вологу між ніг, а це сприяє розвитку дріжджів та бактерій. Тому жінкам із хронічним вульвітом чи вагінітом краще спати без білизни.

У чоловіків тісна білизна підвищує температуру мошонки, а це впливає на життєздатність сперматозоїдів. Тому краще вибирати вільну білизну за розміром, а вночі взагалі можна від неї відмовитись.

Переваги сну в піжамі

Піжама потрібна, щоб захистити тіло від холоду у тих випадках, коли в кімнаті дуже прохолодно. Це відмінний варіант для людей, які не хочуть накриватись, скидають ковдру або для тих, чий партнер забирає собі ковдру.

Одяг для сну дозволяє довше зберігати постільну білизну чистою – хоча її все одно потрібно міняти раз на тиждень.

А ще піжама може допомогти вибудувати режим: для багатьох людей процес переодягання в комфортний одяг сигналізує про те, що настав час розслабитися і переключитися на "нічний режим". Це добрий варіант для тих, хто намагається налагодити гігієну сну.

Тим, хто живе не один, піжама допоможе уникнути незручних ситуацій: наприклад, щоб не боятися зіткнутися вночі з кимось на шляху до туалету чи кухні. З цієї причини піжама може бути необхідна людям з лунатизмом.

Що обрати

В обох випадках є свої переваги. Вибрати, як вам спати – у піжамі чи без, – можна, зважаючи на те, яка температура в спальні. Якщо занадто прохолодно або ви відчуваєте, що хворієте, краще залишитися в піжамі.