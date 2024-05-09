Гнів може сильно нашкодити вашому здоровʼю: результати дослідження

Вчені з Нью-Йорка виявили, що відчуття гніву може негативно впливати на кровоносні судини, збільшуючи ризик серцевих захворювань у довгостроковій перспективі.

Переживання негативних емоцій, у тому числі гніву, смутку та занепокоєння – це нормальна частина людського досвіду. Однак донедавна не було наукових даних про те, як ці емоції можуть впливати на здоров'я людей.

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Нове дослідження людських емоцій

Фахівці з Медичного центру Ірвінга Колумбійського університету вирішили виправити цю прогалину у знаннях. У ході дослідження було провели чотири експерименти за участю 280 здорових жителів Нью-Йорка у віці до 74 років. У всіх учасників не було в анамнезі серцевих захворювань чи основних факторів ризику, таких як гіпертонія, високий рівень холестерину чи діабету.

Усі добровольці були розділені на чотири групи. Першій групі було запропоновано згадати ситуацію, що викликала в них гнів; друга група думала про момент, що спричинив тривогу; третій групі запропонували прочитати текст, що викликає смуток; четвертій групі, яка є контрольною, потрібно було просто полічити до 100 протягом 8 хвилин.

Гнів шкодить серцево-судинній системі

Дослідники уважно відстежували роботу судин учасників упродовж усього часу. Здавалося, що розширення здорових кровоносних судин уповільнюється, коли люди відчувають гнів. Цей ефект зберігався до 40 хвилин після закінчення гнівної реакції. Водночас в учасників із другої та третьої груп показники майже не відрізнялися від контрольної групи.

Прояви гніву з часом можуть призвести до непоправних наслідків для здоров'я кровоносних судин і, зрештою, збільшують ризик серцевих захворювань,

– зазначив Дайчі Шимбо, провідний автор дослідження.

Вчені також зазначили, що звуження судин перешкоджає нормальному обігу крові та може призвести до небезпечного накопичення жиру на стінках артерій, відоме як атеросклероз, що збільшує ризик серцевого нападу та інсульту.

Виявилось, що не всі негативні емоції рівноцінно впливають на наше здоров'я. Однак досі не відомо, чому саме гнів викликає такий ефект і які біологічні механізми цьому сприяють. Тому такі дослідження будуть спрямовані на пошук відповідей на ці запитання.