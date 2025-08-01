Хліб, макарони, пластівці та випічка – усі ці продукти містять глютен – білок, який вважають подразником травної системи. В цьому контексті вчені дедалі частіше помічають ще один неочевидний негативний ефект глютену на людський організм.

Річ у тім, що глютен може бути пов'язаний не лише з болем у животі, а й із психічними розладами — від депресії до шизофренії, йдеться в одному із останніх досліджень, передає 24 Канал.

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Чому запідозрили звʼязок?

Діанна Л. Келлі, професорка психіатрії Університету Меріленда зазначила, що спершу вона сумнівалася в такому впливі дієти на психіку, та історичні факти, зокрема, зменшення психічних захворювань у Європі під час Другої світової, коли бракувало пшениці – змусили її перелеглянути уявлення.

Ба більше, ця гіпотеза відповідає дослідженням, які виявили зниження проявів шизофренії у людей на безглютеновій дієті.

Келлі провела низку власних досліджень і виявила, що у багатьох пацієнтів з психіатричними діагнозами зокрема, шизофренією – підвищений рівень антитіл до глютену. Це означає, що їхня імунна система агресивно реагує на білок гліадин – один з основних компонентів глютену.

Як глютен впливає на організм?

В уразливих людей глютен може спричиняти запалення, порушення кишкового бар'єра й навіть проникнення фрагментів білка в мозок. Імунна відповідь може атакувати не лише кишківник, а й нейрони.

Це супроводжується "затуманенням свідомості", тривогою, змінами настрою, а іноді – навіть судомами чи галюцинаціями.

Важливо! У ході спостережень пацієнти з депресією, СДУГ чи шизофренією помічали, що після виключення глютену, їх симптоми слабшали.

У 30% пацієнтів із шизофренією вчені виявили антитіла до гліадину. Це може бути сигналом про тісний зв'язок між імунною відповіддю та функціонуванням мозку,

– ідеться у висновках дослідження.

Чи потрібно уникати глютену всім Ні. Якщо немає целіакії чи нецеліакійної чутливості – глютен нешкідливий. Але якщо в родині є випадки психічних або аутоімунних хвороб, варто проконсультуватися з лікарем і спробувати дієту на 2 – 3 тижні. У деяких людей уже за цей період покращується настрій, концентрація та загальне самопочуття.

Важливо! Продукти з глютеном містять і важливі вітаміни, як от фолієву кислоту. Тому будь-які зміни в раціоні краще робити під наглядом фахівця.