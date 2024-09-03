Яку воду краще пити: газовану чи звичайну

Перед нами часто стає питання у кафе чи магазині: яку воду вибрати – з газом чи без? Думки розходяться: одні стверджують, що різниці для здоров'я немає, інші впевнені в шкоді газованої води. Давайте розберемося, хто з них має рацію.

Різниця між газованою і звичайною водою

Газування відбувається шляхом насичення фільтрованої води вуглекислим газом, який входить у реакцію і утворює вугільну кислоту. Це робить воду кислішою (з рівнем pH приблизно 3,5) порівняно з негазованою (pH близько 6,5–8,5), яка є ближчою до нейтральної.

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Дослідження не підтверджують, що газована вода негативно впливає на кісткову тканину. Так, часте вживання солодких газованих напоїв може призвести до збільшення кількості переломів, але це пов'язано швидше з ожирінням.

Коли газована вода може шкодити

Кислотність газованої води може впливати на зубну емаль, але це не стає проблемою, якщо вода не містить цукру або кислоти цитрусових, які можуть бути шкідливими для зубів.

Тим, хто страждає від скреготу зубами, потрібно бути обережніше з газованими напоями, оскільки вони можуть посилити знос емалі. Також газовані напої можуть вплинути на результати домашнього відбілювання зубів.

Щоб газована вода завдала помітної шкоди зубам, необхідно регулярно вживати її у великій кількості протягом тривалого часу. Для підтримки здоров'я зубів після вживання газованої води можна випити склянку звичайної води – це допоможе знизити кислотність у роті та очистити зуби.