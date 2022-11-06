Знайшли доступну речовину, яка вдвічі знижує ризик самогубства

Велике епідеміологічне дослідження охопило дані понад 860 тисяч людей і показало, що один давно відомий, доступний і безпечний препарат вдвічі знижує ризик спроби суїциду.

Проблема самогубства у світі

Самогубства залишаються однією з найпоширеніших причин смерті. Приблизно 1,4% всіх смертей у світі пов'язані із суїцидом – це відповідає смертності 11,6 людини на 100 тисяч на рік. З середини XX століття кількість завершених суїцидів зросла більш ніж удвічі, ця тривожна тенденція зберігається й досі.

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Для запобігання самогубствам необхідно враховувати різні аспекти цього явища: психологічні, соціальні та біомедичні. Серед останніх – біохімічні, включаючи фактори ризику та препарати, які здатні зменшити небезпеку самогубства.

Фолієва кислота значно зменшує ризик суїциду

Нове дослідження показало, що прийом такого простого та безрецептурного препарату, як фолієва кислота, знижує ризик суїцидальних спроб майже вдвічі – на 44%.

Фолієва кислота належить до вітамінів групи B – її ще називають "вітамін B9". Він є практично в будь-якій аптеці: його активно призначають при анемії, гастроентериті, радіаційних ураженнях та інше. Препарат давно відомий, добре вивчений та майже не має побічних ефектів. Це вигідно відрізняє його від психофармакологічних засобів (антидепресантів та нейролептиків), які зазвичай використовують при ризику самогубства або після невдалої спроби суїциду (в контексті депресивних та інших психічних розладів).

На такому фоні значний ефект доступного препарату на ймовірність самогубства видається великою несподіванкою. Хоча ще до початку цієї роботи вчені знали про зв'язок фолієвої кислоти зі зменшенням частоти суїцидальних спроб.