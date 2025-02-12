Знайшли простий та ефективний метод профілактики куріння у дітей
- Дослідження охопило 2503 дітей віком від 11 до 24 років і показало, що спорт у дитинстві перешкоджає курінню у підлітковому віці.
- Захисний ефект фізичної активності зменшується з віком, але залишається важливим для профілактики куріння.
- Сидячий спосіб життя в дитинстві не підвищує ризик початку куріння, було вивчено також інші фактори здоров’я.
У масштабному дослідженні встановлено, що фізична активність у ранньому віці допомагає зменшити кількість курців підлітків на 60%. Вчені з Університету Східної Фінляндії з'ясували, що діти, які регулярно займаються фізичною активністю від помірної до високої інтенсивності, рідше починають курити в підлітковому віці.
Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Behaviour Research and Therapy, передає 24 Канал. Це дослідження стало найбільшим і найтривалішим, охопивши 2503 дітей у віці від 11 до 24 років.
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Спорт змушує дітей не починати курити
Згідно з отриманими даними, серед дітей, які активно займаються спортом, до 13 років куріння починають лише 6 з 1000. Для порівняння: серед усіх дітей цього віку курять 15 з 1000. Це підтверджує, що фізична активність може зменшити кількість курців підлітків на 60%.
Також було встановлено, що підлітки, які не почали курити у віці 13 – 15 років, в середньому приділяли фізичним навантаженням на 15 хвилин на день більше до 24 років, ніж їхні однолітки, які почали курити. Проте, з часом захисний ефект став менш вираженим: заняття спортом протягом дитинства та юності перешкоджали курінню у 8 з 1000 осіб, тоді як у загальному зразку до 24 років курили 266 з 1000.
Інші фактори способу життя
Примітно, що сидячий спосіб життя в дитинстві не був пов'язаний з підвищеним ризиком початку куріння. Крім того, в рамках дослідження були вивчені й інші показники здоров’я, такі як рівень холестерину, глюкози, інсуліну, артеріального тиску та пульсу.
Попри те, що фізична активність може бути ефективним засобом запобігання курінню, її вплив зменшується з віком. Це справедливо й для електронних сигарет, адже вони також містять нікотин,
– розповів доктор Ендрю Агбадже, фахівець у галузі клінічної епідеміології та здоров'я дітей
Дослідження підкреслює важливість раннього залучення дітей до активної фізичної діяльності як дієвого способу профілактики куріння та пов'язаних із цим ризиків для здоров'я.
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