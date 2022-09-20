В США дозволили їсти фіолетовий ГМО-помідор: у чому його особливість

Вчені вивели новий сорт фіолетових помідорів, які можуть виробляти вдесятеро більше антиоксидантів, ніж червоні та жовті овочі. Тепер у США дозволили його споживати.

Ще в 2008 році в журналі Nature Biotechnology було опубліковано цікаве дослідження. У дослідженні повідомлялося про вид помідорів, який за допомогою генного редагування змусили виробляти велику кількість антиоксидантів, які називаються антоціанами. Тепер подібний вид помідорів схвалили для споживання в США.

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У чому користь фіолетового помідора

Деякі види помідорів з натурально фіолетовою шкіркою містять низький рівень антоціанів, але деякі вчені вирішили збільшити цей рівень за допомогою кількох генетичних змін. Два гени були взяті з іншої рослини (левового зіву) і додані до різновиду фіолетового помідора. Гени посилили здатність рослини виробляти антоціани, у результаті вийшов унікальний помідор з м'якоттю насиченого фіолетового кольору.

Антоціани природно містяться в багатьох продуктах, таких як чорниця і капуста. Вони відповідають за фіолетовий колір цих продуктів і пов'язані з багатьма позитивними для здоров'я ефектами, включаючи зниження ризику серцевих захворювань, раку та діабету.

Схвалення фіолетового помідора

Генетично модифікований фіолетовий помідор тепер на один крок ближче до ринку після отримання схвалення Службою інспекції здоров'я тварин та рослин Міністерства сільського господарства США (APHIS).

Цей дозвіл означає, що генетично модифікована рослина більше не регулюється строгим контролем, який обмежує, де і як її можна вирощувати. Його можна безпечно вирощувати будь-де Сполучених Штатів, як і будь-яку іншу дозволену культуру. Крім США, незабаром такий помідор може бути схвалений у Великій Британії.