Якість сперми у чоловіків знизилася вдвічі за останні 50 років: вчені б'ють на сполох

Міжнародна команда дослідників регулярно відстежувала якість сперми чоловіків з усього світу з 1973 по 2018 рік і дійшла невтішних висновків.

Нове дослідження чоловічого здоров'я

Глобальний аналіз показав тенденцію до зниження кількості статевих клітин та погіршення якості сім'я. Спостереження ґрунтувалися на біологічних показниках, отриманих від чоловіків із 53 країн, включаючи Велику Британію, США, Австралію.

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Аналіз також охоплював додаткові дані щодо Азії та Африки за сім років, з 2011 по 2018 рік. Результати однозначні: за 45 років середня кількість сперматозоїдів в організмі чоловіків скоротилася на 51,6%.

Ми маємо серйозну проблему, яка загрожуватиме виживанню людства,

– заявив професор Хагай Левін, епідеміолог Єврейського університету в Єрусалимі.

Причини та наслідки зниження чоловічої фертильності

Вчені припускають, що порушення викликані одразу групою факторів: сучасним способом життя, екологічною ситуацією, шкідливими звичками та загальними гормональними змінами.

Згідно з прогнозами, чоловіча фертильність продовжить падати, що супроводжуватиметься зростанням онкологічних та інших захворювань, пов'язаних із репродуктивними органами, а також скороченням тривалості життя чоловіків.

Зрештою, тенденція може вплинути на людську популяцію. Експерти прогнозують, що до 2100 року людство не дорахується 10 млрд людей.