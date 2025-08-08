Головна особливість VIZZ – м’яке звуження зіниці за принципом фотокамери: діафрагма закривається, і зображення стає чіткішим, пише 24 Канал з посилання на LENZ.

Як діють краплі для покращення зору?

Такий "ефект вушка голки" суттєво покращує зір поблизу та дозволяє читати без окулярів, не впливаючи при цьому на фокусування вдалину. У компанії підкреслюють, що порівняно з попередніми засобами, VIZZ майже не впливає на очні м’язи й не викликає затуманення далекого зору.

Очікується, що новий препарат надійде у продаж у США вже цього року. За словами виробника, ефективність та безпечність VIZZ підтверджено в ході трьох великих клінічних досліджень другої фази, проведених за найвищими стандартами – з подвійним сліпим контролем і за участю кількох сотень добровольців.

Пресбіопія – що це? Це поширена проблема, з якою стикається майже кожна людина після 45 років. З віком кришталик втрачає еластичність, через що складніше бачити дрібний шрифт або працювати з маленькими предметами – зазвичай це вимагає носіння окулярів або контактних лінз.

Водночас наукові публікації з детальними результатами ще не з’явилися у рецензованих журналах, але очікуються найближчим часом. За попередньою інформацією, препарат добре переноситься й не спричиняє серйозних побічних ефектів.

Поява VIZZ відкриває шлях до більш сучасної й зручної альтернативи традиційним засобам корекції зору. Водночас залишається неясним, чи планується реєстрація цих крапель за межами США, оскільки компанія поки не оголосила про відповідні наміри.