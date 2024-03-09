Відчуваю запахи, яких немає: що таке фантосмія та наскільки вона небезпечна

Стан, коли людина відчуває запахи, яких немає насправді, називається фантосмією, або нюховими галюцинаціями. Вона зазвичай минає сама і не є небезпечною.

Нюх – важлива частина нашого життя, він допомагає сприймати смак, потенційні небезпеки довкілля та формувати спогади. Тому фантосмія може негативно впливати на якість життя.

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Фантосмія може вражати одну або обидві ніздрі. Ці запахи можуть бути випадковими чи постійними. Люди з цією проблемою часто скаржаться на запах гару, а також на гнилий, затхлий, газовий, солодкий, металевий та фруктовий запахи.

Причини виникнення фантосмії

Вважається, що фантосмія виникає в результаті зміни нюхової слизової оболонки та сенсорних рецепторів або через порушення передачі та обробки нюхових стимулів.

У більшості випадків фантосмія не є приводом для занепокоєння і з часом проходить сама. Але в поодиноких випадках нюхові галюцинації можуть вказувати на серйозніші захворювання – хворобу Паркінсона або пухлину головного мозку.

Серед частих причин фантосмії виділяють:

мігрень;

черепно-мозкову травму;

інфекцію верхніх дихальних шляхів;

алергію;

поліп у носі;

COVID-19.

Діагностика та лікування фантосмії

Звернутися до лікаря варто, якщо ви не знаєте, з чим можуть бути пов'язані фантомні запахи та вони не припиняються кілька тижнів.

При підозрі на хронічний синусит чи поліп проводять ендоскопію носа. Якщо очевидної причини не виявлено, може знадобитися комп'ютерна томографія (КТ) навколоносових пазух і магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку.

Про лікування фантосмії мало що відомо, але пріоритетом буде пошук та терапія основної причини. Якщо фантосмія – результат застуди, алергії чи інфекції, то фантомні запахи мають припинитися після одужання. Як тільки лікар визначить основну причину фантосмії, він призначить відповідне лікування.