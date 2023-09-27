Виявили новий фактор виникнення Паркінсона: як це допоможе у лікування

Виявили ранній тригер нейродегенеративного захворювання, який може проявлятись раніше за інші симптоми, а відтак допоможе швидше діагностувати його і розпочати лікування. Ба більше, саме цей фактор впливає на розвиток усіх інших симптомів.

Нове дослідження звертає увагу на порушення роботи синапсів між нейронами, які регулюють вироблення дофаміну.

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Виявилось, що згодом це може призвести до накопичення токсичних хімічних речовин, які спричиняють пошкодження дофамінергічних нейронів, а це є характерною рисою хвороби Паркінсона.

У ході дослідження виявилось, що дисфункція синапсів виникає ще до загибелі нейронів. У перспективі це може допомоги у розробці препаратів від деменції. Нові дані також уточнюють роль генів Parkin і PINK1 у розвитку хвороби та вказує на їхню незалежну дію.

Чому це важливо

Хвороба Паркінсона є серйозною нейродегенеративною хворобою, яка зачіпає мільйони людей по всьому світу. Дослідження відкриває нові перспективи для розробки ліків. Передусім це вказує дослідника шлях – потрібно відновлювати синаптичну функцію і, можливо, це допоможе запобігти дегенерації нейронів при Паркінсоні.

Хвороба Паркінсона залишається все ще у центрі уваги багатьох передових дослідників і це нове відкриття може зіграти важливу роль у розробці майбутніх методів лікування.