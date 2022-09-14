У Франції розпочали обговорення легалізації евтаназії

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про національні дебати щодо варіантів добровільного закінчення життя, які включатимуть вивчення можливості легалізації евтаназії.

Французький закон від 2016 року передбачає, що лікарі можуть давати невиліковно хворим пацієнтам седативні засоби перед смертю, але не дозволяє самогубство з їхньою допомогою.

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Дебати про евтаназію у Франції

У письмовій заяві Макрон зазначив, що група громадян працюватиме над цим питанням у координації з працівниками охорони здоров’я протягом найближчих місяців, а місцеві дебати організовують у всіх французьких регіонах. Уряд планує провести паралельні дискусії з депутатами від усіх політичних партій, щоб знайти консенсус з метою впровадження змін вже наступного року.

Деякі французькі пацієнти їдуть до інших європейських країн у пошуках інших варіантів завершення життя. Під час кампанії за своє успішне переобрання цього року Макрон пообіцяв відкрити дебати у Франції, припустивши, що він особисто виступає за легалізацію евтаназії.

В яких країнах Європи дозволена евтаназія

У Швейцарії ця процедура дозволена, під час неї пацієнти самостійно вводять смертельну дозу ліків. Евтаназія, процес, під час якого медичний працівник безпосередньо дає ліки, наразі легальна в Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі та Іспанії за певних умов.

Оголошення Макрона було зроблено в той день, коли сім’я французького режисера Жана-Люка Годара повідомила, що він помер через допомогу в самогубстві у своєму будинку в швейцарському місті Ролль. Французькі опитування останніх років показують, що більшість людей виступає за легалізацію евтаназії.