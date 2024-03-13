Пишуть, що в Україні епідемія свинки: що відбувається насправді

Спростовуємо інформацію кремлівських ЗМІ, мовляв, в Україні діти почали масово хворіти на епідемічний паротит (свинку), а причинами появи хвороби автори допису назвали "відсутність вакцинацій та знищення медицини".

З посиланням на статтю в українському медіа, кремлівські телеграм-канали пишуть, нібито в Україні діти почали масово хворіти на епідемічний паротит (свинку).

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Випадок такого зараження серед дітей зафіксували на Рівненщині. А причиною поширення хвороби лікарі начебто називають відсутність вакцинацій та фактичне знищення медицини.



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Скільки дітей захворіли на свинку в Україні

Росіяни вкотре спекулюють на темі захворювань та намагаються дискредитувати систему охорони здоров’я в Україні.

У лютому 2024 року в селищі Зарічне на Рівненщині справді зареєстрували випадок захворювання дитини на епідемічний паротит. Проте в статті кажуть про один випадок і ніякої «масовості» насправді немає. Також ми не знайшли актуальних повідомлень про зараження свинкою дітей в інших областях України.

За увесь 2023 рік на Рівненщині зафіксували 14 випадків епідемічного паротиту серед дітей шкільного віку та у 19-річного хлопця. Тоді як загалом в Україні на епідемічний паротит минулого року захворіло 529 осіб.

Що треба знати про свинку

Епідемічний паротит (свинка) — гостре інфекційне захворювання, на яке найчастіше хворіють діти 3–7 років. Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, а серед симптомів виділяють гарячку, слабкість, набряк слинних залоз, біль у м’язах тощо. Найкраща профілактика від епідемічного паротиту — вакцинація.

Згідно з календарем щеплень, вакцинацію від паротиту дитині роблять двічі за життя — в 12 місяців та в 6 років. Якщо дитині вчасно не зробили вакцинацію, то курс імунізації треба почати спочатку та надолужити пропущені щеплення.

Крім того, заяви росіян про відсутність вакцинації для дітей в Україні — неправдиві. Станом на кінець грудня 2023 року, щеплення проти кору, епідемічного паротиту та краснухи отримало понад 92% дітей у віці одного року та більше ніж 87 % дітей 6 років.

Щобільше, в Україні достатньо вакцин для щеплення проти різних захворювань. За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 лютого 2024 року, в Україні є понад 180 тисяч доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи. Отже, усі заяви росіян є нічим іншим, як частиною загальної дискредитаційної кампанії кремля.