Які штами грипу циркулюватимуть в Україні цього сезону

Протягом епідемічного сезону 2022 – 2023 років в Україні прогнозують циркуляцію 4 штамів грипу та коронавірусу SARS-CoV-2.

Тому у відомстві наголосили на важливості вакцинації проти цих захворювань. Вони зазначили, що зв’язку з постійними антигенними змінами вірусу грипу, ВООЗ щорічно оновлює свої рекомендації щодо складу вакцини.

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Найкращою профілактикою грипу та COVID-19 (належить до категорії ГРВІ) є вакцинація. Обидва щеплення належать до рекомендованих. Також памʼятайте, що лікувати вірусні захворювання антибіотиками – хибне до затверджених протоколів лікування,

– зазначили в ЦГЗ.

Які штами грипу циркулюватимуть в Україні

Так для профілактики грипу у наступному сезоні запропоновані чотиривалентні вакцини проти вірусів грипу, які ймовірно циркулюватимуть на території України:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019(H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус, подібний B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Яка була ситуація минулого року

В ЦГЗ додали, протягом минулого сезону в Україні підтвердили 5,9 мільйона випадків захворювань на грип та ГРВІ (включно з COVID-19), у зв'язку з чим за медичною допомогою звернулися 15,5 % населення країни.

Однак з 24 лютого 2022 року фіксували різке зниження інтенсивних та екстенсивних показників захворюваності населення. Як пояснюють у ЦГЗ, обумовлено це закономірностями епідемічного процесу і початком широкомасштабної війни в України.