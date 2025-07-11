Як на чоловіків і жінок впливають енергетики з алкоголем

Як енергетичні напої в поєднанні з алкоголем впливають на здібності водія? Іспанські фармакологи вирішили розібратися в цьому питанні та провели серію клінічних випробувань, ретельно змоделювавши ситуації "п'яних вечірок". Які ризики чатують на чоловіків та жінок за кермом після такого "коктейлю"?

Вплив алкоголю на організм давно та детально описаний у науковій літературі, проте поєднання спиртного з енергетичними напоями та особливості такого тандему досліджені слабко, пише 24 Канал з посилання на Frontiers in Pharmacology.

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Як проводилося дослідження

Відомо, що жінки часто важче переносять алкоголь через гормональні та фізіологічні відмінності, а тому вчені вирішили розглянути цей нюанс максимально детально. В експерименті взяли участь 28 добровольців (порівну чоловіків та жінок віком від 18 до 25 років), які пройшли медичний огляд та підтвердили регулярне вживання алкоголю та енергетиків.

Перед початком кожного тесту учасникам наказували утримуватися від алкоголю та енергетичних напоїв. Протягом 80-хвилинних "алко-сесій" чоловіки випивали по 70 грамів спирту, жінки – по 50, щоб підсумкова концентрація алкоголю в організмі збігалася для обох статей.

Паралельно чоловіки отримували 750 мл енергетика, а жінки – 589 мл. В окремих серіях експерименту алкоголь замінювали водою, а енергетик – аналогічною на смак з газованою водою, але про це учасникам не повідомляли.

Як впливає енергетик з алкоголем

Після "пиятики" у жінок фіксувалося більш явне почуття сп'яніння та виражена сонливість, ніж у чоловіків, хоча рівень алкоголю в організмі був однаковий. Однак тести на навички, пов'язані з водінням, вразили дослідників: істотних відмінностей між чоловіками та жінками не виявилося – реакція та координація страждали в усіх однаково.

Ба більше, енергетики не знижували вплив алкоголю – ні у чоловіків, ні у жінок. Популярне переконання, що бадьорий напій здатен "вивести" з алкогольного сп'яніння, виявилося міфом. Єдиний ефект – ілюзія більшої бадьорості та контролю, що в поєднанні зі зниженою увагою може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.