В організмі таурин виконує безліч функцій. Він допомагає підтримувати електролітний баланс усередині клітин, бере участь у передачі нервових сигналів, сприяє хорошому кровообігу та підтримує роботу серця, пише 24 Канал з посилання на Nature.

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Більшість здорових людей отримують необхідний таурин з їжею, а за умови достатнього надходження вітаміну B6 організм здатний самостійно синтезувати таурин з інших амінокислот – метіоніну та цистеїну.

Як таурин прискорює ріст пухлин?

Проте свіжі наукові дані змусили переглянути ставлення до таурину. Дослідники з Університету Рочестера (США) несподівано виявили, що таурин може відігравати подвійну роль в організмі, особливо при пухлинних захворюваннях крові.

У лабораторних експериментах з'ясувалося: тоді як здорові клітини кісткового мозку вміють виробляти таурин самостійно, злоякісні клітини лейкозу цієї здатності не мають. Натомість вони починають активно поглинати таурин з навколишнього середовища та використовувати його для власного росту.

Експерименти на мишах показали, що додавання таурину до раціону помітно прискорює розвиток захворювання – смертність в експериментальній групі виявилася втричі вищою, ніж у контрольній. Коли ж вчені "відключали" здатність ракових клітин засвоювати таурин, пухлини помітно втрачали активність, а тривалість життя мишей збільшувалася.

Що означає це відкриття для звичайних людей?

Отримані результати важливі насамперед для медицини: тепер можна точніше зрозуміти механізм розвитку деяких видів раку та, можливо, знайти нові підходи до лікування лейкозу. Ба більше, вчені мають намір вивчити, чи не відіграє таурин аналогічну роль при інших типах онкозахворювань.

Що стосується здорових людей, то сам по собі таурин не є небезпечним – при адекватному споживанні з їжею. Однак зловживання енергетиками, особливо на тлі схильності до онкологічних захворювань або наявності прихованих патологій, може становити ризик. Якщо майбутні дослідження підтвердять зв'язок між надлишком таурину та розвитком інших видів раку, звичка пити по кілька банок енергетиків на день може виявитися небезпечною.

Енергетичні напої – складний біохімічний коктейль, вплив якого на організм залежить від безлічі факторів. Не зловживайте ними та уважно ставтеся до будь-яких нових даних про безпеку їхніх компонентів.