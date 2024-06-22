В Україні впровадять електронне направлення на ВЛК: як це працюватиме

У застосунку Резерв+ невдовзі буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії.

Про це розповіла Катерина Черногоренко – заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

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Впровадження електронного направлення на ВЛК

За словами представниці Міноборори, відомство уже планує над впровадженням електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії.

"Ми хочемо, щоб ТЦК та СП і військово-лікарська комісія були для військовозобов'язаних максимально зручними, а більшість процесів були цифровими. Однією з наступних функцій Резерв+ буде можливість отримати електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії", – повідомила Катерина Черногоренко.

Як це працюватиме

Планують, що при завантаженні Резерв+ людина може за своїм бажанням у застосунку згенерувати електронне направлення на проходження ВЛК.

"Воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту до ТЦК", – уточнила Катерина.

Електронне направлення можна буде згенерувати виключно за бажанням людини. Це виключає необхідність ходити ще раз до ТЦК та СП.

При цьому у Міноборони зауважили, що ТЦК не може самостійно направити людині направлення на ВЛК в Резерв+.

Щодо термінів впровадження електронного направлення на ВЛК, представниця Міноборони зауважила, що наразі тривають консультації з Міністерством охорони здоров'я, партнерами, з Генштабом. Та невдовзі відомство анонсує конкретні дати впровадження нового функціоналу.