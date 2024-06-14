Ексзаступника міністра МОЗ та 10 лікарів затримали за підозрою у торгівлі органами – ЗМІ

Ексзаступника міністра охорони здоровʼя Михайла Загрійчука та 10 лікарів затримали за підозрою у порушенні закону про трансплантацію органів людини.

Про це LB.ua повідомили анонімні джерела. Михайло Загрійчук, колишній заступник міністерки Зоряни Скалецької, нині працює в департаменті трансплантації та хірургії органів черевної порожнини в Інституті серця, яким керує Борис Тодуров.

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Звинувачення лікарів у схемі з трансплантації органів

Згідно з інформацією джерел, йому та його колегам з ДУ "Інститут серця МОЗ України", КП "Волинська обласна клінічна лікарня" та КНП "Центральна міська клінічна лікарня" міста Києва, пред'явили звинувачення у спільному зловживанні схемою "незаконного вилучення анатомічних матеріалів у людей, які перебувають у безпорадному стані та іншій залежності від правопорушників, з метою їх подальшої трансплантації".

Кримінальне провадження відкрите за частинами 1, 2 статті 255, частини 5 статті 143 та частини 3 статті 362 Кримінального кодексу України, що стосуються порушення порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, участі в злочинній спільноті чи організації, а також несанкціонованої обробки інформації, що зберігається на носіях електронно-обчислювальних систем.

Зупинка трансплантації в Україні

Усім одинадцятьом медикам оголосили підозру. Однак, розслідування вказує на те, що група медиків можливо втручалася у чергу на трансплантацію, отримуючи кошти за маніпуляції з чергою. Найімовірніше, все це робили нібито заради того, щоб саме Інститут серця отримував органи для пересадок.

Обоє співрозмовників LB.ua також кажуть про те, що правоохоронці довго вели цю справу, використовували технічні засоби для прослуховування.

Зараз в Україні призупинено проведення трансплантацій протягом двох тижнів через резонансну справу та затримання медиків.