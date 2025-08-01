Нові дані науковців із Сіднейського університету ставлять під сумнів ефективність вентиляторів як засобу боротьби з перегріванням організму у спеку. Хоча потік повітря від вентилятора може створювати відчуття прохолоди, його користь для здоров’я, особливо для літніх людей, досить обмежена.

У межах рандомізованого перехресного дослідження 58 добровольців віком понад 60 років вивчали вплив вентиляторів у різних умовах, пише 24 Канал з посилання на JAMA Network Open.

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Наскільки ефективний вентилятор проти спеки

З’ясувалося, що при вологій спеці (38 градусів за Цельсієм та 60% вологості) вентилятор здатен знизити температуру тіла лише на 0,1 градуса за Цельсієм – ефект майже непомітний. Якщо додатково зволожити шкіру водою, температура не змінюється, але суб’єктивне відчуття комфорту трохи підвищується.

Втім, ситуація різко змінюється за екстремально сухої спеки. При температурі 45 градусів за Цельсієм і вологості лише 15% використання вентилятора не лише не охолоджувало, а й призводило до підвищення температури тіла та збільшення навантаження на серце – що особливо небезпечно для літніх людей.

Автори дослідження наголошують: покладатися лише на вентилятор для захисту від спеки – не найкраща ідея, особливо для вразливих груп населення. Необхідно шукати додаткові способи охолодження та дбати про серцево-судинну безпеку в періоди екстремальної спеки.

Як правильно використовувати вентилятор

Використовувати вентилятор потрібно з урахуванням декількох важливих моментів. Насамперед ставте пристрій так, щоб потік повітря не дув прямо на вас довгий час.

Вентилятор працює найефективніше, коли допомагає створити циркуляцію повітря в приміщенні: наприклад, якщо відкриті вікна, направляйте вентилятор у бік виходу, щоб виштовхувати гаряче повітря назовні або, навпаки, ставте біля вікна, щоб нагнати свіже повітря.