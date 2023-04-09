Наскільки ефективний мікрострумовий масажер

Мікрострумовий масажер відносно недавно з'явився у продажу. Виробники цих пристроїв стверджують, що вони можуть зменшити м'язові болі після тренування, та рекомендують використовувати в косметичних процедурах.

Щоб зрозуміти, де правда, а де обман, потрібно розібратися, що робить мікрострумовий масажер і як він працює. Сам по собі мікрострум – це неінвазивний та безпечний тип електротерапії.

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Як діє мікрострумовий масажер

Мікрострумовий масажер працює за таким принципом: він посилає крихітні електричні імпульси на ділянки м'язів, що й має допомагати їм розслаблятися та зменшувати дискомфортні відчуття. Електричні імпульси і сила струму настільки малі, що їх практично неможливо відчути.

Мета пристрою – стимулювати м'язову тканину настільки, щоб у неї надходило більше кисню та поживних речовин, що й має сприяти зняттю болю та запалення.

Ефективність мікрострумового масажера

Дослідження показують, що мікроструми можуть допомогти знизити м'язовий спазм, полегшити біль після спортивних тренувань. Але точні висновки поки що робити рано, тому що в таких експериментах брали участь мала кількість людей.

Що стосується косметичного ефекту від домашнього мікрострумового масажера, тут даних ще менше. Немає досліджень, які б підтвердили ефективність мікрострумового масажера у зниженні ваги, покращенні стану шкіри обличчя та боротьбі зі зморшками та набряками.

Зазначимо, що використання мікрострумів – досить новий напрямок у косметології. Тобто однозначно стверджувати, що таке масажер є неефективним, не можна. Потрібні подальші дослідження.