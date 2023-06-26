Джетлаг: що це, чому виникає та як побороти

Джетлаг або синдром зміни часових поясів часто розвивається у людей після авіаперельотів. Він пов'язаний із порушенням циркадних ритмів при швидкій зміні часових поясів.

Чому виникає джитлаг

Симптоми синдрому зміни часових поясів розвивається насамперед тому, що циркадні ритми людини (звичний режим сну та неспання, "внутрішній годинник") не співвідноситься з фактичним часом у місці, в яке він прилетів. Наприклад, коли у Новій Зеландії 12 ночі, у У Києві 3 година дня. Не кожна людина може легко настільки радикально перебудувати режим.

Також на тему Чому комарі кусають не всіх і від чого це залежить

Ще одна можлива причина деяких симптомів джетлагу – фактори, які діють на нас у літаку. До них відносяться зміна тиску та сухе повітря (воно може провокувати зневоднення). Ця дія не пов'язана з часовими поясами.

До факторів ризику синдрому зміни часових поясів відносять польоти у східному напрямку, часті перельоти, літній вік, вживання алкоголю, поганий сон до вильоту, стрес. Імовірність джетлагу зростає зі збільшенням кількості перетнутих часових поясів.

Як проявляється дшитлаг

До основних симптомів відносять:

складності із засипанням вночі та з пробудженням – вранці;

втома та виснаження;

важко зосередитися протягом дня;

погана якість сну;

зниження пам'яті та здатності до концентрації.

Крім того, можуть спостерігатися емоційна нестабільність, фізична слабкість, загальне нездужання, зниження апетиту, нудота,

Як побороти джитлаг

Уникнути розладу циркадних ритмів або полегшити його прояви допоможуть такі поради:

Якщо подорож пов'язана з важливим заходом, буде корисно прилетіти мінімум на кілька днів раніше, щоб організм встиг пристосуватися до нового часу.

Під час польоту потрібно якнайбільше відпочивати. Намагайтеся поспати, якщо в місці вашого призначення в цей час ніч.

В дорозі пийте достатньо рідини, краще води. Це допоможе уникнути зневоднення під час польоту.

На новому місці живіть за новим розкладом. Насамперед це стосується сну та прийому їжі. Бажано поставити будильник, щоб не проспати вранці.

У новому часовому поясі вдень бажано якомога більше перебувати на сонці.

Протягом дня можна підбадьорювати себе кофеїном та вправами.

Якщо з сонним станом вдень важко боротися, можна дозволити собі задрімати кілька разів на день на 15 – 20 хвилин. Це може покращити стан і не вплинути на майбутній нічний сон.

Ліків проти синдрому зміни часових поясів немає. Американські Центри з контролю та профілактики хвороб рекомендують за кілька днів до подорожі спробувати розпочати пристосовувати свої циркадні ритми до часу вашого пункту призначення. У разі планування польоту на захід, можна спробувати лягати на 1 – 2 години пізніше, ніж зазвичай, на схід – на 1 – 2 години раніше.