Операція врятувала життя: у Львові 2-річній дівчинці видалили пухлину вагою понад кілограм
У Львові хірурги видалили дворічній дівчинці пухлину нирки, яка важила понад кілограм. Новоутвір сягнув загрозливих для життя дитини розмірів та міг спровокувати ріст метастазів.
Історію меленької Марійки розповіли у Першому медоб'єднанні Львова. Недугу виявили на початку травня цього року, майже випадково – під час поїздки до бабусі.
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"Марійчина мама змінювала донечці підгузок і жахнулась. Він був весь у крові. Налякана жінка помчала з дитиною до найближчої лікарні", – ідеться у повідомленні.
Новоутвір зростав разом з дитиною
Після УЗД, медики з'ясували звідки кров у сечі. На правій нирці дівчинки вияивили гігантське утворення — нефробластому.Довідоково. Нефробластома – пухлина нирки, є найбільш поширеним злоякісним ембріональним захворюванням у дітей.
Медики уточнюють, що утвір від самого початку непомітно зростав разом з дівчинкою. На момент обстеження розмір пухлини сягав уже 20 сантиметрів, а її вага становила більше як кілограм. При цьому сама дівчинка важить лише 12 кілограмів.
Курс хімієтерапії та операція
Було вирішено негайно видаляти злоякісний утвір, адже пухлина тисла на внутрішні органи та у будь-який момент могла спричинити сильну кровотечу, яка призвела б до загибелі дитини.
Водночас відразу видалити нефробластому хірурги не могли — спершу слід було знищити ті пухлинні клітини, які вже потрапили у кровоносну систему дівчинки. Водночас вони мали «пригасити» подальше їхнє потрапляння до кровотоку.
А щоб сповільнити їх потрапляння до кровотоку, лікарі призначили хімієтерапію. І лише після того, як дівчинка закінчила курс, хірурги взяли її на операційний стіл.
Вони відділили пухлину від життєво важливих органів, до яких вона приросла: дванадцятипалої кишки, діафрагми, печінки, товстої кишки та нижньої порожнистої вени,
– уточнили фахівці.
Операція минула успішно
Разом із нефробластомою довелося видалити й праву нирку Марійки. Операція тривала близько 3 годин і минула успішно.
Тепер маленька пацієнтка має пройти ще один курс хімієтерапії, щоб остаточно знищити ті пухлинні клітини, які, можливо, ще циркулюють у її крові.