Двоє заступників голови Київської ОДА захворіли на COVID-19, одного з них госпіталізували. Коло людей, з якими вони спілкувалися встановили.

Про це повідомила пресслужба Київської облдержадміністрації.

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Київський обласний лабораторний центр підтвердив вчора вдень наявність коронавірусу у двох заступників голови КОДА,

– йдеться у повідомленні.

Відомо, що коло контактних осіб встановили та протестували методом ПЛР – передачі інфекції не виявили.

Що відомо про стан інфікованих

Наразі заступники перебувають під наглядом лікарів: один вдома на самоізоляції; другий – у лікарні. Стан обох – стабільний.

Київська обласна державна адміністрація працює в штатному режимі із дотриманням усіх санітарних норм,

– зазначив голови Київської ОДА Василя Володіна.

Та додав, що посадові обов’язки захворілих заступників тимчасово перебрали на себе їхні колеги.

До слова, за минулу добу в столиці виявили 150 нових випадків захворювання на COVID-19, а від початку пандемії в Києві захворіли 8 812 людей, з них померли – 139 пацієнти, натомість видужали – 3 088 мешканців столиці.