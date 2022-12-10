Низькі чоловіки схильні до нарцисизму

При нарцисичному розладі особистості у людей виникає підвищене почуття власної важливості і глибока потреба у надмірній увазі та захопленні, а ще немає співчуття до інших.

Нове дослідження показало, що чоловіки невисокого зростання схильні до нарцисизму, щоб здаватися сильнішими, справляти краще враження на партнерів і виглядати більш грізними. У невисоких жінок ця якість відсутня.

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Коли люди не можуть бути грізними фізично, вони можуть компенсувати це психологічно. Низькорослі люди часто мають психопатію. Це виявляється в особливій вимоги до поваги,

– розповіла провідна авторка роботи Моніка Козловська.

Нове дослідження впливу зросту на характер

Таких висновків дійшли польські вчені в ході дослідження за участю 367 осіб. Вони досліджували так званий "комплекс Наполеона". Це владне чи агресивне ставлення, яке демонструють люди нижчого зросту, компенсуючи свій низький зріст.

Він названий на честь французького лідера Наполеона Бонапарта, який, мав зріст 157 сантиметрів. Вороги також зображували його розлюченим чоловіком, який прагне влади та війни, і його нібито менший зріст був пов’язаний із цими характеристиками.

Низькі люди – нарциси

Учасників запитували, наскільки сильно вони згодні з фразами на кшталт "Я схильний маніпулювати іншими, щоб добитися свого". З відповідей вони отримали оцінку, яка вказувала на те, наскільки сильно вони демонстрували психопатію, нарцисизм і макіавеллізм. Кожен учасник також повинен був вказати свій зріст, наскільки вони задоволені ним і як часто вони відчувають негатив через нього.

Люди невисокого зросту, які хотіли бути вищими, отримали більше балів за всіма трьома рисами "темної тріади". Але нарцисизм був особливо виражений у чоловіків.