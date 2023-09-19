Хто може стати донором крові та як підготуватись: поради лікаря

З початку повномасштабної агресії РФ потреба в донорській крові в Україні суттєво зросла. Офіційні дані захищені державною таємницею, але за неофіційною інформацією зростання складає близько 60%.

Разом з попитом зросла і кількість охочих стати донорами крові. Тим хто має бажання допомогти, але не знає чи може він бути донором та як правильно підготуватись до донації, 24 Каналу розповіла лікарка-кардіологиня і лікарка загальної практики Анна Підгірна, яка обслуговує пацієнтів через медичну систему Helsi.

Також на тему "Тихо, про таке не говорять": що відчувають люди, які пережили сексуальне насилля

Хто може бути донором крові в Україні

Право бути донорами крові в Україні мають дієздатні громадяни віком від 18 років, які пройшли медичне обстеження й у яких немає протипоказань, визначених МОЗ України.

Маса тіла донорів має бути понад 60 кг.

Рішення про можливість здачі крові особами старше 60 років вперше приймає лікар.

Існують абсолютні та відносні протипоказання для донорства крові. До абсолютних відносяться захворювання серцево-судинної системи, захворювання нервової системи, інфекцій (ВІЛ, гепатит, сифіліс) тощо, ракові захворювання. Тестування на ВІЛ та гепатит є обов’язковим перед донорством.

Відносні протипоказання на відміну від абсолютних дозволяють стати донором крові для цього потрібно лише перечекати певний термін. До таких протипоказань зокрема відносять стани під час захворювання на певні хвороби, вагітність тощо. З повним списком абсолютних та відносних протипоказань для донорства крові можна ознайомитись за цим посиланням.

Як стати донором в Україні

Щоб стати донором потрібно звернутись до центру крові у вашому місці. Щоб вчасно дізнаватись про потребу в донорській крові можна заповнити анкету донора крові в додатку медичного сервісу Helsi. Коли у вашому місті з’явиться потреба в донорській крові ви отримаєте сповіщення з посиланням на сторінку запису. Ви можете обрати зручний день і час для здачі крові.

Як підготуватись до донорства крові

За 3 дні до донорства крові припиніть вживання анальгетиків, аспірину та ліків, які містять ці речовини, оскільки вони можуть вплинути на згортання крові.

Перед процедурою утримайтесь від алкоголю протягом 48 годин і виключіть з раціону жирну, смажену, копчену їжу та соління.

Забезпечте собі якісний сон та поснідайте легко перед кроводачею, включаючи солодкий чай, дієтичне печиво та кашу на воді.

Не куріть принаймні за годину до процедури.

Оберіть зручний одяг з короткими рукавами, щоб легше забрати кров.

Якщо вас турбують симптоми, такі як озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість, краще відкладіть кроводачу.

Під час медичного обстеження обов'язково відкрито розповідайте лікарю про ваші ліки, алкоголь, наркотики та минулі захворювання

Процес забору крові досить швидкий і безболісний. Персонал медичного закладу вставляє голку в вену, забирає необхідний обсяг крові, а потім видаляє голку. Зазвичай весь процес займає не більше 15-20 хвилин.

Як себе поводити після здачі крові

Посидіть чи полежте 10 – 15 хвилин;

Не сідайте одразу за кермо автомобіля, якщо у вас паморочиться голова;

Два дні після донації пийте достатню кількість рідини – не менше 2 літрів на день (сік, вода, чай);

Два дні після донації повноцінно харчуйтесь;

12 годин після донації уникайте інтенсивних фізичних навантажень;

До 3 годин не підіймати нічого важкого рукою, з якої брали кров, а також не знімайте та не мочіть пов'язку, щоб уникнути синця.

Чоловікам не рекомендовано здавати кров частіше 5 разів на рік, жінкам – не частіше 4 разів. Після перших п'яти донацій крові потрібно зробити перерву мінімум на 5 місяців.