Знайшли новий спосіб профілактики серцевих нападів

Добавки вітаміну D можуть знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань, таких як серцеві напади, у людей віком від 60 років.

Нове дослідження вітаміну D

Дослідники підкреслюють, що різниця в абсолютному ризику була невеликою, але це найбільше дослідження такого роду на сьогодні, і необхідна подальша оцінка, особливо у людей, які приймають статини або інші ліки проти серцево-судинних захворювань.

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Дослідження проводилося з 2014 по 2020 рік, у ньому взяли участь 21 315 австралійців у віці від 60 до 84 років, які випадково отримували по одній капсулі або 60 000 МО вітаміну D (10 662 учасника), або плацебо (10 650). Середня тривалість лікування склала 5 років, і понад 80% учасників повідомили, що приймали щонайменше 80% таблеток.

Вітамін D зменшує ризик серцево-судинних захворювань

Частота основних серцево-судинних подій була на 9% нижчою у групі вітаміну D у порівнянні з групою плацебо. Частота серцевих нападів була на 19% нижчою, а частота коронарної реваскуляризації була нижчою на 11% у групі вітаміну D, але не було жодної різниці в частоті інсульту між двома групами.

Результати дослідження свідчать, що добавки з вітаміном D можуть знизити ризик серйозних серцево-судинних захворювань. "Цей захисний ефект може бути більш виражений у тих, хто приймав статини або інші серцево-судинні препарати на початку дослідження", – додають вчені, і припускають, що необхідні подальші дослідження, щоб допомогти прояснити це питання.