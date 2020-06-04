У Дніпропетровській області почали розслідування щодо фальсифікацій результатом тестів обласним лабораторним центром. Статистика щодо захворюваності буде змінена.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

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Зазначається, що в базі даних виявлено понад 250 людей із позитивними тестами, які не були зняті з обліку.



"Більша частина з цих людей давно одужала, а решта, можливо, ніколи не хворіла. Зараз проводиться внутрішнє розслідування, адже є певні підозри, що люди не зняті з обліку для створення штучного ажіотажу і штучного збільшення кількості хворих, що дозволяє робити додаткові закупівлі міській інфекційній лікарні", – йдеться у джерелі.

В пресслужбі наголосили, що найближчим часом статистика буде змінена, а кількість тих, хто одужав, значно збільшиться.

Додамо, що у ранковому зведенні МОЗ 4 травня зазначено, що у Дніпропетровській області виявлено 957 випадків коронавірусної інфекції.