У Дніпрі 9 листопада помер головний лікар міської дитячої клінічної лікарні №6. Він хворів на COVID-19. Його колеги розповіли, що чоловік надто пізно звернувся за медичною допомогою.

Як відомо, лікарня, у якій працював чоловік, була однією з госпітальних баз для хворих на коронавірусну хворобу в регіоні. Це зазначив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко, повідомляє "Радіо Свобода".

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Він зауважив, що частину персоналу лікарні відправили на самоізоляцію. Люди чекають на результати ПЛР-тестів. Бондаренко заявив, що середній вік смертності в Дніпропетровській області – 70 років.

І знижується ця планка, тобто молодші люди починають вмирати. Чому? Бо запізно звертаються й госпіталізуються. На 5 днів, на тиждень – це запізно,

– запевнив Бондаренко.

Він порадив людям, у яких є схожі симптоми на COVID-19, якомога раніше звертатися до лікарів. Бондаренко наголосив, що ліжок у лікарнях області вистачає. Якщо буде потрібно – їх кількість ще збільшать.