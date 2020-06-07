Після скандалу в Дніпропетровській області провели перерахунок результатів ПЛР-тестів на коронавірус. Після цього зросла кількість людей, які вже одужали після захворювання.

Після перерахунку кількість пацієнтів, які одужали, одразу збільшилася на 216 людей, повідомляє Дніпропетровська обласна рада.

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Відтак одужали вже половина хворих на коронавірус. Станом на ранок 7 червня це 532 хворих з 971. Ще 22 людей через хворобу померли.

В облраді зазначили, що дані уточнили після проведення внутрішнього аудиту статистики новим керівництвом лабораторного центру.

Скандал з результатами тестів у Дніпрі: коротко