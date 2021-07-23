Хлопець помер під час операції на очах: назвали причину трагедії в Дніпрі

У Дніпрі підліток Назар Кравчук помер під час офтальмологічної операції. Згодом у мережі назвали ймовірну причину загибелі.

Про це повідомили 22 липня на сторінці Навчально-виховного комплексу №139. Померлий навчався там у 10 класі.

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Чому це сталось

У коментарях до допису про смерть, запиталися про причину трагедії. Один із користувачів написав, що хлопцю робили операцію на очах.

Однак, під час неї не витримало серце юнака. Тому він помер прямісінько на операційному столі.

Учнівська рада та педагогічний колектив навчального закладу висловили свої співчуття рідним дитини. Там написали, що Захар був активним, життєрадісним і світлим юнаком.

Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу… Неймовірно важко пережити таку втрату батькам, бо найжахливіше в житті – ховати свою дитину,

– зазначив автор допису.