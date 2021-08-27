У Дніпрі американські хірурги безкоштовно прооперують дітей із сильними опіками

Американські хірурги з опікового відділу оперуватимуть дітей в обласній клінічній лікарні. Вони приїдуть у рамках міжнародного проєкту "Лікарі об'єднуються для допомоги дітям". Відомо, що хірурги безкоштовно прооперують 35 дітей.

Американські хірурги опікового відділу будуть у Дніпрі з 12 по 18 вересня. Керівниками проєкту є професор Гарвардської медшколи і лікар навчальної клініки Massachusetts General Hospital Геннадій Фузайлов.

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Складні операції безкоштовно

Американські лікарі прооперують 35 дітей, які мають сильні ускладнення через опіки на руках, ногах. Серед пошкоджень звертають увагу на контрактуру й післяопікові рубці.

. Контрактура – обмежений рух у суглобах . Часто виникає після опіків шкіри. У дітей це переважно грубі рубці.

Наразі відібрали 30 осіб. Загалом на лікування зареєструвались понад 100 дітей. Хірурги обирали серед потерпілих тих, кому якнайшвидше потрібна.

Перш за все вибираємо тих пацієнтів, кому операція поліпшить функції, а не естетичну сторону,

– каже американський лікар Геннадій Фузайлов.



У Дніпрі американські лікарі безкоштовно прооперують дітей зі складними опіками / Фото "Дніпро Оперативний"

Під час операцій будуть присутні також українські лікарі, які зможуть перейняти досвід роботи у важких операціях.

Що кажуть у лікарні

Генеральний директор місцевої дитячої клініки Олексій Власов каже, що вони майже готові до приїзду американських колег. У лікарні підготували цілий поверх для майбутніх операцій.



Хірурги будуть у Дніпрі з 12 по 18 вересня / Фото "Дніпро Оперативний"

Спеціалісти закупили ліки та матеріали, обладнали палати. Також у лікарні склали списки медиків, що будуть працювати з американськими хірургами. Олексій Власов каже, це – чудовий досвід.

Співпрацювати з провідними американськими лікарями – безцінний досвід. Пишаємося тим, що наша лікарня і місто Дніпро стане центром медичного досвіду,

– зазначає генеральний директор дитячої лікарні.



Лікарі з Америки прооперують 35 дітей / Фото "Дніпро Оперативний"

Також у рамках візитку американських фахівців проведуть кампанію щодо запобігання опіків та надання першої допомоги. У школах і лікарнях зроблять відповідні плакати. Сімейні лікарні та вчителі проведуть бесіди з батьками дітей.