У Дніпрі після отруєння грибами помер 9-річний: рятували кілька днів

22 червня 2021 , 12:31
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Джерело:

"Днепрчас"

У відділенні інтенсивної терапії дитячої лікарні в Дніпрі помер 9-річний. За кілька днів до цього його госпіталізували після отруєння грибами.

Дитина померла приблизно о 18:50 годині 21 червня. Про це повідомили журналістам анонімні джерела.

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Стан поступово погіршувався

  • Хлопчика з міста Перещепино госпіталізували 17 червня.
  • Спершу він лежав у лікарні в Новомосковській районній лікарні.
  • Однак стан продовжував погіршуватись.
  • Тому потерпілого перенаправили на лікування в обласний центр.
  • Однак лікарі виявились безсилими та 9-річний помер.
  • Якими саме грибами він отруївся – невідомо.
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Автор: Олександр Марчак