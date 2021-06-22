Дитина померла приблизно о 18:50 годині 21 червня. Про це повідомили журналістам анонімні джерела.

До теми Померли 7-місячний хлопчик і 5-річна дівчинка: трагічне отруєння грибами на Чернігівщині

Стан поступово погіршувався

  • Хлопчика з міста Перещепино госпіталізували 17 червня.
  • Спершу він лежав у лікарні в Новомосковській районній лікарні.
  • Однак стан продовжував погіршуватись.
  • Тому потерпілого перенаправили на лікування в обласний центр.
  • Однак лікарі виявились безсилими та 9-річний помер.
  • Якими саме грибами він отруївся – невідомо.