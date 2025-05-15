Нові штрафи для лікарень за вимагання грошей у пацієнтів та неправдиві дані: що змінилось

Український уряд затвердив новий підхід до застосування штрафів для закладів охорони здоров’я, які порушують умови договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Відповідні зміни внесли до договору про медичне обслуговування населення. Нововведення наберуть чинності після внесення відповідних змін до чинних договорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НСЗУ.

Також на тему Повторна оцінка інвалідності: кого торкнуться нові правила

Що змінилося

Раніше система штрафів базувалася на відсотках від вартості послуг, що призводило до нерівності: заклади з різними бюджетами сплачували суттєво різні суми за однакові порушення.

Новий підхід дозволить стандартизувати відповідальність за порушення, встановлюючи фіксовані суми штрафів, виражені у прожиткових мінімумах для працездатних осіб (ПМПО), актуальних на початок року.

Як змінюються штрафи

Неправомірна вимога оплати за гарантовані послуги чи ліки:

Було: 0,1% від вартості наданих послуг за звітний період.

Стане: 18 168 грн (6 ПМПО) за кожен випадок.

Використання незареєстрованих медичних виробів під час операцій:

Було: новий вид порушення.

Стане: 6 056 грн (2 ПМПО) за кожен медичний виріб; 18 168 грн (6 ПМПО) за імплантат.

Неподання звіту про доходи та витрати:

Було: 0,5% від вартості послуг за звітний період.

Стане: 18 168 грн (6 ПМПО) за кожен період порушення.

Внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ):