Відповідні зміни внесли до договору про медичне обслуговування населення. Нововведення наберуть чинності після внесення відповідних змін до чинних договорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НСЗУ.
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Що змінилося
Раніше система штрафів базувалася на відсотках від вартості послуг, що призводило до нерівності: заклади з різними бюджетами сплачували суттєво різні суми за однакові порушення.
Новий підхід дозволить стандартизувати відповідальність за порушення, встановлюючи фіксовані суми штрафів, виражені у прожиткових мінімумах для працездатних осіб (ПМПО), актуальних на початок року.
Як змінюються штрафи
Неправомірна вимога оплати за гарантовані послуги чи ліки:
- Було: 0,1% від вартості наданих послуг за звітний період.
- Стане: 18 168 грн (6 ПМПО) за кожен випадок.
Використання незареєстрованих медичних виробів під час операцій:
- Було: новий вид порушення.
- Стане: 6 056 грн (2 ПМПО) за кожен медичний виріб; 18 168 грн (6 ПМПО) за імплантат.
Неподання звіту про доходи та витрати:
- Було: 0,5% від вартості послуг за звітний період.
- Стане: 18 168 грн (6 ПМПО) за кожен період порушення.
Внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ):
- Було: 0,01% від вартості наданих послуг.
- Стане: 302,8 грн (0,1 ПМПО) за кожен запис.