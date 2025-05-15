Відповідні зміни внесли до договору про медичне обслуговування населення. Нововведення наберуть чинності після внесення відповідних змін до чинних договорів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НСЗУ.

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Що змінилося

Раніше система штрафів базувалася на відсотках від вартості послуг, що призводило до нерівності: заклади з різними бюджетами сплачували суттєво різні суми за однакові порушення.

Новий підхід дозволить стандартизувати відповідальність за порушення, встановлюючи фіксовані суми штрафів, виражені у прожиткових мінімумах для працездатних осіб (ПМПО), актуальних на початок року.

Як змінюються штрафи

Неправомірна вимога оплати за гарантовані послуги чи ліки:

Було: 0,1% від вартості наданих послуг за звітний період.

Стане: 18 168 грн (6 ПМПО) за кожен випадок.

Використання незареєстрованих медичних виробів під час операцій:

Було: новий вид порушення.

Стане: 6 056 грн (2 ПМПО) за кожен медичний виріб; 18 168 грн (6 ПМПО) за імплантат.

Неподання звіту про доходи та витрати:

Було: 0,5% від вартості послуг за звітний період.

Стане: 18 168 грн (6 ПМПО) за кожен період порушення.

Внесення неправдивих даних в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ):