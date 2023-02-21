Чому потрібно бути гнучким та від чого залежить розтяжка людини

Гнучкість – одна з найскладніших навичок для розвитку. Багато людей не можуть торкнутись навіть своїх пальців на ногах.

Користь гнучкості

У рекомендаціях з фізичної активності Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США гнучкість вважають важливим чинником здорового життя, попри відсутність досліджень, що описують її користь.

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Поліпшити гнучкість не вдасться без розвитку м'язової сили. Якщо м'язи розтягуватимуться, але не зможуть утримувати ці положення, збільшиться ризик травм. Наприклад, якщо не виходить правильно виконувати вправу "румунська станова тяга", оскільки підколінні сухожилля надто напружені, буде корисно розвивати гнучкість цих м'язів.

Багато тренерів рекомендують займатися розтяжкою щонайменше 10 – 15 хвилин щодня. Необов'язково виконувати інтенсивні тренування. Це може бути просто розтяжка м'язів та суглобів, щоб стимулювати кровотік.

Розтяжка ніколи не має бути болісною. Вона може приносити певний дискомфорт через напруження м'язів, але не біль.

Від чого залежить гнучкість

Здатність розтягуватися багато в чому залежить від довжини м'язів людини, від того, наскільки напружені сухожилля і скільки води є в сполучній волокнистій тканині в сухожилля. І це все генетика. Ці параметри можна поліпшити до певної міри, але тіло має природні обмеження.

Говорять, що є певна варіація гена, яка робить сполучні тканини жорсткішими, тим самим знижуючи діапазон рухів. Деякі дослідження дійсно вивчають вплив генетики на поперекову гнучкість, загальну гнучкість та ризик травм .

Кісткова структура також грає свою роль. Люди навіть із найбільш гнучкими підколінними сухожиллями не можуть сісти на шпагат, якщо їхній суглоб не здатний обертатися по кулястому суглобу. Хтось не може виконати позу "собака мордою вниз", якщо їхній хребет дуже викривлений.

Крім генетики, є певні фактори, які можуть вплинути на гнучкість:

Одна з найпопулярніших причин – старіння. Після 30 років люди починають втрачати колаген, який впливає на еластичність сухожиль, суглобів та м'язів. Коли рідина та еластичність у м'язах та суглобах починають руйнуватися, м'язи стають жорсткішими.

Ріст у дитячому віці. Якщо був раптовий стрибок зросту, кістки розвивалися дуже швидко, але м'язи та сухожилля зазвичай не встигають їм відповідати у цей момент.

Слабкість м'язів. Коли м'язи недостатньо сильні, щоб стабілізувати та захистити суглоб, який ви намагаєтеся розтягнути, мозок автоматично напружує цю ділянку.

Стать також може визначити, наскільки людина гнучкий. Відомо, що жінки гнучкіші через структуру кісток і гормональні відмінності. Крім того, з дитинства жінки частіше ніж чоловіки відвідують заняття, які сприяють розвитку гнучкості тіла, такі як танці, гімнастика, пілатес.

Сидіння протягом дня. Коли ми велику частину дня сидимо за столом, м'язи починають пристосовуватися до цієї пози. Це призводить до скорочення згиначів стегна і грудних м'язів, тому вони природно стають менш гнучкими.

Природна статура людини. Наприклад, люди з довгими стегновими кістками, як правило, можуть присідати глибше.

Звичайно, існують інші проблеми, які можуть призвести до втрати гнучкості: попередні травми, запалення, хронічні захворювання, такі як артрит і остеопороз.

Деякі люди просто гнучкіші за інших, оскільки вони більше працюють над цим. Як і при нарощуванні сили або вивченні нової навички, побудова більш гнучкого тіла потребує часу. Бездіяльність – головна причина відсутності гнучкості. Ті, хто цілий день сидять на стільці, менш гнучкі, ніж ті, хто має більш активну роботу.