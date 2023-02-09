Дієта за групою крові: наскільки ефективна та безпечна

Дієта за групою крові була запропонована американським натуропатом Пітером д'Адамо в 1996 році. Його теорія ґрунтувалася на тому, що група крові пов'язана зі здатністю перетравлювати певні види білка.

Що передбачає така дієта

Він стверджував, що I група як найдавніша була характерна для мисливців, тому люди з цією групою крові найкраще засвоюють тваринний білок.

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II група відповідає часу початку землеробства і більше адаптована до рослинного білка. III група з'явилася у кочівних племен, які їли багато молочних продуктів, тому їм найбільше підходить молочний білок. Нарешті, IV група – це суміш першої та другої, тому дієта для неї повинна поєднувати тваринний та рослинний білок.

Крім раціону, Пітер д'Адамо пропонував інші зміни способу життя залежно від групи крові, наприклад види вправ, медитації та харчові добавки. Поєднання цих факторів має покращувати травлення, допомагати підтримувати здорову вагу, запобігати серцево-судинним захворюванням і раку.

Наскільки ефективна та безпечна дієта за групою крові

Дієта за групою крові набула великої популярності, але так і не була підтверджена дослідженнями. Наявні роботи не знайшли будь-який зв'язок між групою крові, харчуванням та ризиками для здоров'я. Наприклад, в одному дослідженні порівнювали вплив рослинної дієти на серцево-судинні ризики у людей із різними групами крові. Вчені дійшли висновку, що група крові ніяк не впливає на результат – ризики знижуються приблизно однаково для всіх категорій.

Повноцінних досліджень безпеки дієти групи крові також не проводилося. Одне дослідження показало, що дієта для II групи крові, по суті, веганська, пов'язана зі зниженням індексу маси тіла, кров'яного тиску, рівня холестерину та інсуліну у крові. Дієта для IV групи показала практично такі ж результати, але не допомагала знизити вагу.

Раціон для III групи корелював зі зниженням рівня тригліцеридів. Дієта для I групи не показала жодних переваг. При цьому всі ці результати були приблизно однаковими для людей із різними групами крові.

На підставі цього дослідження можна припустити, що така дієта порівняно безпечна, а всі варіанти, крім раціону для першої групи крові, можуть бути корисні для здоров'я. Але одного дослідження для того, щоб зробити такий висновок недостатньо. Зв'язку між групою крові та харчуванням, швидше за все, немає.

А вчені не приділяли цій темі великої уваги, мабуть, тому, що сама теорія, на якій вона ґрунтується, нічим не обґрунтована. Зокрема, немає доказів, що група крові визначає особливості травлення. Також відомо, що першою з'явилася не І, а II група крові