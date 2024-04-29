Хочеш жити довше – їж менше: неочікуване відкриття вчених

Дослідники дають нові переконливі докази, які пов'язують дієту зі старінням. У їхньому дослідженні розглядалися теломери, генетичні "кінці", які захищають наші хромосоми, і те, як обмеження калорій впливає на них.

Зв'язок калорійності харчування та старіння: дослідження тварин уже не раз показували, що якщо обмежувати калорійність харчування, то тривалість життя у них збільшується. І ось, у США запустили довгостроковий дослідницький проєкт "Калорі", щоб вивчити, чи правдиве таке ж твердження і для людей.

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Нове дослідження харчування

Нещодавно група американських і канадських вчених випустила розширене дослідження про те, як обмеження калорій вплинуло на людське старіння. Для дослідження зібрали 175 здорових чоловіків і жінок, віком від 21 до 50 років, без ожиріння, з індексом маси тіла від 22 до 27,9, і протягом 2 років обмежували калорійність їхнього харчування на 25%.

Таке тривале обмеження калорійності не доцільне для більшості людей, але результати важливі, оскільки доводять, що старіння можна уповільнити,

– зазначив науковий співробітник Центру старіння Батлера при Колумбійському університеті Калін Райн.

Ще попередні аналізи складу крові, імунологічних та епігенетичних даних учасників дослідження підтвердили, що після двох 2 такого режиму харчування процес біологічного старіння у них сповільнився. А в новій статті вчені показали, що така дієта вплинула на вкорочування теломер – це такі "ковпачки" на кінцях хромосом, і відповідають вони за те, щоб хромосоми не злипалися і не руйнувалися.

І ось, одним з факторів, що впливають на швидкість старіння і тривалість життя, є довжина теломер: у міру поділу клітини теломери стають коротшими, а до кінця життєвого циклу клітини, майже зникають, і це запускає програму руйнування.

Чому обмеження калорій продовжує життя

Як пояснив один з авторів дослідження Вейлон Гастінгс з Університету штату Пенсільванія, причин, за якими обмеження калорійності їжі може продовжувати життя людини, безліч, і ця тема ще не до кінця вивчена.

Один з основних механізмів пов'язаний із метаболізмом клітин: коли клітина споживає енергію, виділяються відходи, які можуть погано вплинути на стан клітини. Коли ж ми обмежуємо калорійність раціону, клітини споживають менше енергії, відповідно, відходів життєдіяльності стає менше і вони руйнуються повільніше.

Ну а далі більше: вчені хочуть відстежити, як обмеження калорійності впливає на організм на довших дистанціях, наприклад, у 10 років.