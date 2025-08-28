Здоров'я мозку та збереження пам'яті все частіше пов'язують не лише зі спадковістю чи віком, а й зі способом життя.

Харчування впливає на здоров'я мозку?

Нове дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, підтвердило, що харчування може впливати на ризик пошкоджень у ділянці мозку, що відповідає за навчання та пам'ять, передає 24 Канал.

У фокусі вчених була дієта MIND, розроблена для підтримки когнітивного довголіття. Вона базується на вживанні зелені, ягід, горіхів, бобових, цільнозернових продуктів, риби та оливкової олії, а також обмежує червоне м'ясо, солодощі, смажене та фастфуд.

Деталі дослідження?

Дослідження охопило 809 літніх учасників програми Rush Memory and Aging, які протягом 18 років регулярно звітували про свої харчові звички. Після їхньої смерті вчені дослідили тканини мозку на наявність пошкоджень.

Результати показали: ті, хто дотримувався дієти MIND найсумлінніше, мали на 22% менший ризик склерозу гіпокампа – стану, що призводить до масової загибелі нейронів і пов'язаний із деменцією. Ба більше, у них було зафіксовано менше патологій і кращу збереженість нейронів.

Перспективи відкриття?

Хоча дослідження було спостережним і не доводить прямого причинно-наслідкового зв'язку, його висновки узгоджуються з попередніми висновками про те, що збалансоване харчування може відтермінувати когнітивні розлади та допомогти зберегти пам'ять у старшому віці.

Які останні дослідження про мозок?