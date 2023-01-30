У США дівчина дізналась про вагітність під час пологів

18-річна дівчина з Південної Кароліни не знала про вагітність, поки несподівано не народила здорову дитину.

18-річна Брі Блентон потрапила до лікарні у вересні минулого року через сильний біль в животі. Коли вона прибула в медзаклад, підлітку сказали, що у неї відійшли води. А дівчина навіть не підозрювала, що вона вагітна.

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Відсутність симптомів вагітності

Дівчина розповіла, що була в "повному шоці", коли дізналася, що народжує дитину. У неї не було жодних симптомів вагітності, і вона продовжувала свій активний спосіб життя – їздила верхи, рибалила та полювала, не знаючи, що її чекає.

У мами породіллі виникли підозри, що її дочка могла бути вагітною кількома місяцями раніше, коли її вирвало після важкої їжі. Вона змусила доньку зробити тест на вагітність, але він виявився негативним.

Пологи пройшли успішно

Я прокинулася рано і подумала, що помочилася і мене скрутило від болю. Коли мені сказали, що я вагітна і народжую, я була в повному шоці. Я весь час говорила мамі: це неможливо,

– розповіла молода мама.

Брі народила свою маленьку донечку Оклі через дві години після звернення в лікарню. За словами Блантон, перші чотири години після пологів вона перебувала в істериці, але потім усвідомила, що трапилося. Зараз Брі подобається бути мамою Оклі, якій чотири місяці.

Що відомо про приховану вагітність

Прихована вагітність – це коли жінка не знає, що вона вагітна. Це трапляється, коли методи тестування не змогли виявити вагітність або жінка не помічає симптоми вагітності.

За даними досліджень, 1 з 475 вагітностей може бути непоміченою, поки не досягне 20 тижня. А 1 з 2500 вагітностей розпізнаються на ще пізніших термінах.