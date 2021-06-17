Сальмонела була в їжі: чому в таборі під Одесою отруїлися діти

17 червня 2021 , 11:30
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Джерело:

Телеграм-канал "Одеса зараз"

Спершу було дві версії того, чому це сталося. Говорили, що отруєння могло статися також по дорозі з домівок. Але дослідження все ж виявило порушення в закупівлі їжі табору Green Park.

Про результати аналізів повідомили 17 червня. Мовиться про дітей, які отруїлись у таборі в селищі Сергіївка.

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У всьому винна ковбаса

Діти приїхали в табір на відпочинок, але потрапили до лікарні. Епідеміологічне дослідження показало, що причиною цього інциденту була варено-копчена ковбаса. Вона не мала жодного маркування.

Згодом постачальнику повернули всю ковбасу, яка не мала маркування. Але досі невідомо, хто понесе відповідальність за отруєння дітей.

Коротко про отруєння дітей

  • Це сталося 7 червня.
  • Отруїлися 30 неповнолітніх.
  • Також занедужала медсестра табору.
  • Спершу було відомо лише про 26 потерпілих.
  • Їм усім від 6 до 10 років.
  • Госпіталізували в цей день лише 6 із них.
  • Сальмонельоз був попереднім діагнозом.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
  • Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 3 років в'язниці.
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Що найчастіше провокує отруєння / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олександр Марчак