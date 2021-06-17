Сальмонела була в їжі: чому в таборі під Одесою отруїлися діти

Спершу було дві версії того, чому це сталося. Говорили, що отруєння могло статися також по дорозі з домівок. Але дослідження все ж виявило порушення в закупівлі їжі табору Green Park.

Про результати аналізів повідомили 17 червня. Мовиться про дітей, які отруїлись у таборі в селищі Сергіївка.

Цей випадок У приватному таборі на Одещині масово отруїлись діти: що відомо

У всьому винна ковбаса

Діти приїхали в табір на відпочинок, але потрапили до лікарні. Епідеміологічне дослідження показало, що причиною цього інциденту була варено-копчена ковбаса. Вона не мала жодного маркування.

Згодом постачальнику повернули всю ковбасу, яка не мала маркування. Але досі невідомо, хто понесе відповідальність за отруєння дітей.

Коротко про отруєння дітей

Це сталося 7 червня.

Отруїлися 30 неповнолітніх.

Також занедужала медсестра табору.

Спершу було відомо лише про 26 потерпілих.

Їм усім від 6 до 10 років.

Госпіталізували в цей день лише 6 із них.

Сальмонельоз був попереднім діагнозом.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 3 років в'язниці.

Харчові отруєння – це хвороби, які виникають при вживанні їжі та напоїв, які містять токсичні речовини чи патогенні мікроорганізми. Про те, які його симптоми, причини та лікування – за посиланням

Що найчастіше провокує отруєння / Інфографіка 24 каналу