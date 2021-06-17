Про результати аналізів повідомили 17 червня. Мовиться про дітей, які отруїлись у таборі в селищі Сергіївка.
Цей випадок У приватному таборі на Одещині масово отруїлись діти: що відомо
У всьому винна ковбаса
Діти приїхали в табір на відпочинок, але потрапили до лікарні. Епідеміологічне дослідження показало, що причиною цього інциденту була варено-копчена ковбаса. Вона не мала жодного маркування.
Згодом постачальнику повернули всю ковбасу, яка не мала маркування. Але досі невідомо, хто понесе відповідальність за отруєння дітей.
Коротко про отруєння дітей
- Це сталося 7 червня.
- Отруїлися 30 неповнолітніх.
- Також занедужала медсестра табору.
- Спершу було відомо лише про 26 потерпілих.
- Їм усім від 6 до 10 років.
- Госпіталізували в цей день лише 6 із них.
- Сальмонельоз був попереднім діагнозом.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Якщо винних знайдуть, їм загрожує до 3 років в'язниці.
Що найчастіше провокує отруєння / Інфографіка 24 каналу