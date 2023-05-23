За останні кілька десятиліть ожиріння стало вкрай поширеним серед неповнолітніх. За прогнозами, 60% дітей страждатимуть на ожиріння до 35 років.

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Проблема чоловічого безпліддя

Попри це, вплив надмірно зайвої ваги та пов'язаних з ним метаболічних порушень на розвиток яєчок у хлопчиків та їх розмір досі не був точно відомий. Але наслідки для репродуктивної функції безперечно є. Які саме розповіли медики з Університету Катанії (Італія).

Безпліддя є важливою суспільною проблемою, яка також негативно позначається на психічному здоров'ї потенційних батьків та їхній ролі у соціумі. За підрахунками ВООЗ, у 2010 році від нездатності зачати дитину страждали 48 мільйонів пар. При цьому, згідно з дослідженням, опублікованим у 1980-х, у 20% випадків "винуватцем" виявився саме чоловік, у 38% – жінка, 27% – обидва партнери.

Проблема ще й в тому, що, попри всебічні обстеження, діагноз залишається незрозумілим у чверті пацієнтів із безпліддям – такі випадки називають ідіопатичними. Наприклад, за даними німецьких фахівців, які вивчали етіологію безпліддя більш ніж 20 тисяч чоловіків, приблизно 70% пацієнтів не вдалося поставити діагноз. Тому дуже важливо продовжувати виявляти фактори, відповідальні за розвиток цього стану.

Нове дослідження дитячого ожиріння

Італійські дослідження показали наявність гіпотрофії яєчок (менше 12 мілілітрів) у 14 – 23% чоловіків віком 18 – 19 років, їхня майбутня фертильність перебуває під загрозою. Це свідчить про схильність тестикулярної функції до пошкоджень, починаючи з перших років життя.

Тому метою нового дослідження було визначити, чи можуть надмірна вага, ожиріння та пов'язані з ними супутні захворювання, такі як гіперінсулінемія, резистентність до інсуліну та цукровий діабет другого типу, впливати на розмір яєчок у препубертатному періоді (до дев'яти років), перипубертатному (9 – 14 років) та постпубертатному (14 – 16 років).

У вибірку включили три групи дітей та підлітків (всього – 268 осіб) віком від двох до 17 років. Контрольною групою стали здорові діти та підлітки з нормальною вагою. Пацієнтів із порушеннями у статевому дозріванні з дослідження виключили.

Як показали результати, у групі хлопчиків до дев'яти років розмір яєчок суттєво не відрізнявся в учасників із нормальною масою тіла, надмірною вагою, ожирінням чи важким ожирінням.

Ожиріння впливає на розмір яєчок

Але у хлопчиків 9 – 14 років із нормальною вагою розмір яєчок був значно вищим, ніж у тих, хто мав надмірну вагу або ожиріння. Крім того, діти/підлітки з нормальним рівнем інсуліну як у препубертатному, так і постпубертатному періоді мали значно вищі показники розміру яєчок, ніж діти з гіперінсулінемією.

Навпаки, у хлопчиків перипубертатного віку з гіперінсулінемією розмір яєчок був значно більшим, ніж у хлопчиків з нормальним рівнем інсуліну. У постпубертатному періоді підлітки з резистентністю до інсуліну мали нижчий розмір яєчок, ніж підлітки без інсулінорезистентності, тоді як в інших вікових групах ми не виявили відмінностей.

Таким чином, діти та підлітки з порушеннями обміну речовин, що характеризуються надмірною масою тіла або ожирінням, мають нижчий розмір яєчок, ніж їхні однолітки з нормальною вагою. Коли дані проаналізували за шкалою Таннера, різниця не досягла статистичної значущості, але показники розміру яєчок все одно були вищими в підгрупі з нормальною вагою, ніж у підгрупі з надмірною масою тіла та ожирінням.

Однак, оскільки низький обсяг яєчок може бути провісником порушень вироблення сперматозоїдів, більш ретельний контроль за масою тіла хлопчика є гарною метою для профілактики безпліддя в пізнішому віці.