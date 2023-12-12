Дислексія у дорослих: як розпізнати та подолати

Дислексія – це поширене порушення розвитку, яке ускладнює читання та письмо. Вона турбує близько 20% населення планети, включаючи дорослих. Хоча зазвичай дислексію діагностують у дитинстві, симптоми можуть залишатися непоміченими до пізнішого віку.

У цій статті ми розповімо, як розпізнати дислексію у дорослої людини, які існують технології для допомоги та що важливо знати про цей розлад.

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Дислексія - це когнітивний розлад, який впливає на те, як мозок обробляє мову. Люди з дислексією можуть відчувати труднощі з читанням, письмом, розумінням прочитаного та використанням мови у повсякденному житті.

Ознаки дислексії у дорослих

Ознаки дислексії у дорослих можуть бути схожими на симптоми дислексії у дітей, але вони можуть бути менш вираженими. Ось деякі ознаки, на які потрібно звернути увагу:

проблеми з навчанням, включаючи дислексію, у сімейному анамнезі;

затримки мови, читання чи письма у дитинстві;

повільне читання та/або проблеми з читанням вголос;

труднощі з розумінням чи запам'ятовуванням інформації, яку вони читають;

тенденція уникати читання як вголос, і мовчки;

розчарування під час читання про себе чи вголос;

низька самооцінка щодо читання та письма;

труднощі з виконанням повсякденних дій, включаючи соціальну взаємодію, пам'ять та управління стресом, через розчарування та тривогу, спричинені дислексією;

проблеми з письмом;

почуття провини, через відмову від читання для дітей.

Існує кілька поширених міфів про людей з дислексією. Ось деякі з них:

Найпоширеніше – що дислексики – нерозумні люди. Це не правда. У них інтелект від середнього до вище середнього. На дислексію страждають тільки чоловіки – це теж неправда. Дислексія зачіпає як чоловіків, так і жінок. Дислексики ліниві – це теж не так. Мозок людей з цим розладом працює інтенсивніше, ніж в інших людей, які виконують те саме завдання, що може призвести до розчарування та виснаження.

Також дехто вважає, що плутанина та перестановка літер чи слів – точна ознака дислексії, але це не так. Діти молодшого шкільного віку можуть мати труднощі з читанням, незалежно від цього, є в них дислексія чи ні.

Як допомогти людям з дислексією

Існує низка технологій, які можуть допомогти людям із дислексією. Ось деякі з них:

Програмне забезпечення для перетворення тексту на мову, це може допомогти людям з дислексією зрозуміти прочитане.

Програмне забезпечення для перетворення мови на текст дозволяє людям диктувати свої думки, які потім перетворюються на текст на екрані комп'ютера. Це може бути корисним для ведення нотаток, підготовки презентацій і т.д.

Ручки для читання сканують текст та читають його вголос. Це може бути корисним для людей з дислексією, які не можуть читати рукописні матеріали.

Графічні органайзери допомагають систематизувати думки та ідеї. Це може бути корисно для людей з дислексією, які мають труднощі з плануванням та організацією.

Програми для нотаток можуть допомогти людям з дислексією робити більш акуратні та організовані нотатки.

Освітні програми можуть допомогти людям з дислексією покращити свої навички читання, письма та правопису.

Що ще важливо знати

Якщо ви підозрюєте, що у вас чи у когось із ваших знайомих може бути дислексія, важливо звернутися до фахівця. Для встановлення діагнозу знадобиться офіційне обстеження.

Не існує ліків проти дислексії, але є способи впоратися з нею. За допомогою правильних методів і підтримки люди з дислексією можуть досягти успіху в житті.