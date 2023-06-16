Новітні технології вже в Україні: діагностика раку стає простішою та точнішою

Цифрові технології допомагають виявленню злоякісних утворень та постановці точного діагнозу вдвічі швидше. Це рятуватиме тисячі життів щороку та полегшить страждання пацієнтів в очікуванні діагнозу.

Щороку близько в 140 000 українців діагностують онкологічне захворювання, а 63 000 з них (45%) втрачають своє життя. Ключовими факторами успішного лікування раку є вчасне виявлення злоякісних утворень на ранніх стадіях, правильна діагностика та постійний контроль захворювання.

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Цифрова діагностика раку

Заради зниження смертності від онкологічних захворювань в Україні стартувала "Національна програма з впровадження цифрової технології діагностики раку". Основною метою цієї програми є впровадження сучасних методів діагностики онкологічних захворювань, які вже довгий час використовуються у медицині країн Європи, Ізраїлю, Великобританії та США.

Програма передбачає використання унікальної для України медичної технології цифрового сканування, зберігання та обробки гістологічних препаратів, а також створення інфраструктури, цифрових сховищ і національної бібліотеки зображень, що сприятиме підвищенню кваліфікації лікарів-патологів. Крім того, планується встановлення понад 100 цифрових сканерів у медичних закладах та лабораторіях по всій країні.



Цифровий сканер / Фото 24 Канал

Крім швидкої постановки точних діагнозів, технологія цифрової патології буде відпрацьована та впроваджена в медицину України як рутинний процес, а також внесена до переліку діагностичних процедур на рівні регуляторів країни.

Програма була ініційована та впроваджується командою медиків на чолі з Тиграном Амаляном – українським лікарем, медичним експертом та меценатом, на рахунку якого впровадження в Україні десятків новітніх технологій, включаючи технології для безкровних ЛОР операцій, протезування аортального клапана без розрізу грудної клітини та зупинки серця, а також нейронавігаційних систем для операцій на головному мозку.

Тигран Амалян “ Саме використання цифрового сканера, в основі якого лежить цифрова патологія, може кардинально покращити ситуацію з діагностикою та лікуванням онкологічних захворювань. Шляхом оцифрування пацієнти зможуть проконсультуватися з іншими фахівцями з будь-якої точки світу просто передавши посилання на файл. Крім того, сканер дає можливість використовувати бази даних цифрових знімків в науково-дослідницькій роботі для діагностики і відповідно правильного лікування нетипових захворювань. Оцифрування препарату також допоможе патологам використовувати нейромережі або штучний інтелект ”.

Перший цифровий сканер вже прямує до України. Апарат буде встановлено в одній зі столичних гістологічних лабораторій, де зараз проводитиметься найбільша кількість усіх онкодосліджень та працюють провідні патологи країни, включаючи кафедру патологічної анатомії НМУ України.

Цифрова діагностика раку: дивитись відео

Бюджет Національної програми з упровадження цифрової технології діагностики раку становить понад 7 500 000 гривень, тож Міжнародний фонд медичних інновацій, який є частиною команди програми, розпочав збір на підтримку ініціативи. Підтримати боротьбу медиків і хворих на онкологію українців можна за цим посиланням.