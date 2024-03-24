Виявити рак допоможе льодяник: учені розробили новий метод

Учені представили новий метод діагностики раку ротової порожнини. Для цього вони пропонують пацієнтам льодяник, який "вловлюватиме" маркери раку зі слини.

Відкриття представили учені Бірмінгемського університету. Вони запевнили, що відтепер це буде швидка, безболісна процедура, що робить діагностику раку не такою травматичною для пацієнта.

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Ароматизовані льодяники зі спеціальної сировини, яку учені назвали "розумний гідрогель", можуть стати альтернативою іншим діагностичним процедурам.

Як працює метод

Пацієнтам достатньо посмоктати льодяник – і зразок їхньої слини одразу ж вхопить і проаналізує гідрогель.

"Він діє, як рибальська сітка, ловлячи білки, які можуть бути біомаркерами раку", – пояснили дослідники.

Вчені вважають, що цей метод можна використовувати в закладах первинної медичної допомоги, зокрема в кабінетах загальної практики.

Неінвазивність діагностики

До прикладу, у Великій Британії щороку діагностують рак голови та шиї приблизно у 12 400 людей.

Наразі діагностика раку ротової порожнини передбачає встановлення гнучкої камери на кінці трубки через ніс або рот і взяття біопсії для дослідження.

Видання цитує британку Рейчел Парсонс, які1 у 2018 році зробили біопсію пухлини на щоці, після чого медикам довелося накладати шви. Жінка поділилась, що це було боляче.

"Думка про те, що замість біопсії, я могла просто посмоктати льодяник, дивовижна. Я б хотіла, щоб щось подібне існувало, коли мені поставили діагноз", – сказала вона.

Учені покладають великі надії на це дослідження та сподіваються, що усі його етапи пройдуть успішно.

. Грант у розмірі 350 000 фунтів стерлінгів команда вчених отримає упродовж наступних трьох років від Cancer Research UK та Ради з досліджень інженерних та фізичних послуг.